قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة والمعابر بذريعة "عيد العرش"
الزمالك يواجه برشلونة الإسباني اليوم في مونديال أندية اليد
الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة بمساجد الحسين والسيدة نفيسة
تحورات جديدة لـ الإنفلونزا.. أمجد الحداد يكشف تحركات الصحة العالمية
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وموعد الصرف
دموع الفرح.. لحظة بكاء صابرين في عقد قران ابنها
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد: أندية ستخاطب المنتخب خوفًا على لاعبيها من ملاعب الترتان

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

انتقد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات إبراهيم حسن بشأن مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر بسبب إقامة مباراة جنوب السودان المقبلة في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب من العشب الصناعي «الترتان»، معتبرًا أن التصريح لم يكن موفقًا.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مثل هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام أندية أخرى لمخاطبة الجهاز الفني للمنتخب، بداعي الخوف على لاعبيها من خوض المباريات على ملاعب الترتان.

وأوضح أن المنتخب يجب أن يتعامل بحذر مع مثل هذه الملفات، حتى لا تصبح مسألة أرضية الملعب مبررًا لتدخل الأندية أو غياب اللاعبين عن تجمعات المنتخب، مشددًا على ضرورة وضوح المعايير.

الزمالك محمد صلاح معسكر منتخب مصر جنوب السودان تصفيات أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

حماة الوطن

حماة الوطن بالمنيا يطلق مهرجان حماة الإبداع للفنون التشكيلية

الأطباء

احذر مخالفة القانون.. 8 محظورات على مقدمي الخدمة الطبية لحماية حقوق المرضى

النائب عيد حماد

برلماني: تسهيل إجراءات الاستثمار «خطوة أساسية» لزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد