جمال عبد الحميد: أندية ستخاطب المنتخب خوفًا على لاعبيها من ملاعب الترتان

انتقد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات إبراهيم حسن بشأن مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر بسبب إقامة مباراة جنوب السودان المقبلة في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب من العشب الصناعي «الترتان»، معتبرًا أن التصريح لم يكن موفقًا.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مثل هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام أندية أخرى لمخاطبة الجهاز الفني للمنتخب، بداعي الخوف على لاعبيها من خوض المباريات على ملاعب الترتان.

وأوضح أن المنتخب يجب أن يتعامل بحذر مع مثل هذه الملفات، حتى لا تصبح مسألة أرضية الملعب مبررًا لتدخل الأندية أو غياب اللاعبين عن تجمعات المنتخب، مشددًا على ضرورة وضوح المعايير.