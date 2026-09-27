صحة القليوبية تتيح خدمات العلاج على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأساسية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة بعدد من وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار حرص المديرية على التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها بالقرب من محل إقامتهم، وتقليل مشقة الانتقال إلى المنشآت الطبية الكبرى.



وتأتي الخدمة تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وإشراف الدكتورة غادة حجازي، مدير إدارة شئون العلاج على نفقة الدولة، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وتتوافر خدمات العلاج على نفقة الدولة في مركز طبي طحانوب بشبين القناطر، ومركز طبي مسطرد بشبرا، ومركز صحة الأسرة بميت كنانة بطوخ، ووحدة سنديون بقليوب، ووحدة منية السباع ببنها، ومكتب صحة رابع بشبرا، ووحدة مشتهر بطوخ، ووحدة كفر تصفا بكفر شكر، ووحدة الخصوص بالخانكة، ومركز طبي المستقبل بمدينة العبور.

الرعاية الأساسية

وتشمل الخدمات المقدمة الكشف على مرضى السكر من النوع الأول والنوع الثاني، إلى جانب الكشف عن ضغط الدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستحقين وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة.

كما تتيح الوحدات إجراء التحاليل والفحوصات الطبية المطلوبة من خلال كارت المبادرات الرئاسية مجانًا، بما يساعد المرضى على استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة داخل الوحدات، وتيسير حصولهم على الخدمة الصحية.

وأوضحت المديرية أن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة تشمل بطاقة الرقم القومي، وبرنت تأميني، بالإضافة إلى التحاليل والأبحاث الطبية المطلوبة وفقًا للحالة الصحية، على أن يتم توقيع الكشف بواسطة الطبيب الأخصائي، مع العمل على إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة خلال 72 ساعة وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأساسية تأتي ضمن جهود الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف أعباء الانتقال، وضمان وصول الرعاية الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.