طاقم إسعاف بالقليوبية يعيد 540 ألف جنيه لشقيق مصاب في حادث تصادم على الطريق الزراعي

في موقف يجسد الأمانة والمسؤولية، حرص طاقم الإسعاف في القليوبية بإشراف الدكتور أحمد الدالي على الحفاظ على متعلقات أحد المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى سوزوكي، وقع على الطريق الزراعي قبل مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.



وخلال التعامل مع المصابين، تبين أن المصاب محمد أنور حسن، 35 عامًا، من محافظة الغربية، كان بحوزته مبلغ مالي كبير يقدر بنحو 540 ألف جنيه.

وحافظ طاقم الإسعاف على المبلغ، وجرى تسليمه إلى شقيق المصاب داخل مستشفى قليوب التخصصي، بمعرفة مشرف القطاع محمد جمال عمر، حرصًا على أمانات المصاب ومتعلقاته الشخصية.

وشارك في التعامل مع الحالة طاقم سيارة الإسعاف رقم 2698، والذي ضم المسعف السيد شلبي والسائق عبد المنعم حامد.

ويبرز هذا الموقف جانبًا من المسؤولية التي يتحلى بها رجال الإسعاف، الذين يؤدون دورهم في إنقاذ المصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، مع الحرص على الحفاظ على متعلقاتهم وأماناتهم.