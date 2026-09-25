عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء

كشفت شركة «تويوتا» عن تنفيذ حملة استدعاء جديدة تشمل 617 سيارة من فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، نتيجة اكتشاف عيب مصنعي في مفصلات التوجيه الأمامية المصنوعة من الألومنيوم المطروق.

وكشفت التقارير التقنية أن الأجزاء المتأثرة معرضة للكسر أو التصدع عند تعرض المركبة لصدمات قوية أثناء القيادة، مثل المرور فوق الحفر العميقة أو الاصطدام بحواف الأرصفة، مما قد يتسبب في تقليل السيطرة على توجيه السيارة أو فقدانها كليًا وزيادة مخاطر وقوع الحوادث.

خطأ في المعالجة الحرارية لدى المورد الأمريكي

ويعود السبب المباشر لهذا الخلل الميكانيكي إلى خطأ في عمليات التصنيع لدى المورد «بهارات فورج ألومنيوم الولايات المتحدة» (Bharat Forge Aluminum USA)، الذي يتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقرًا له.

حيث أغفلت إحدى دفعات التصنيع مرحلة المعالجة الحرارية داخل أفران التعتيق المخصصة لتقوية خامات الألومنيوم المطروق، مما ترك القطع بصلابة أقل من المعايير والمواصفات القياسية المطلوبة.

وتؤدي هذه المعالجة الحرارية عادة إلى تحسين البنية الداخلية للمعدن لضمان تحمله للإجهادات الميكانيكية العالية الناتجة عن حركة نظام التعليق والتوجيه.

تكرار الخلل في أجزاء المحور الخلفي لطرازي جراند هايلاندر وللكسز TX

ويأتي هذا الاستدعاء امتدادًا لمشكلة سابقة واجهتها تويوتا مع المورد نفسه، حيث أصدرت الشركة استدعاء يحمل رقم 26V437 لشمل حوامل المحور الخلفي المصنوعة من الألومنيوم المطروق في طرازاتها الكبيرة مثل «تويوتا جراند هايلاندر» و«لكسز TX» (Lexus TX).

وكانت تلك الأجزاء قد تجاوزت مرحلة الفرن الحراري نفسها، مما استدعى فحص المركبات المباعة واستبدال المكونات المكسورة أو التالفة للحفاظ على معايير السلامة والأمان التي تعتمدها الشركة في طرازاتها المختلفة.