دودج تحذر ملاك ديمون 170 من الذهاب إلى الوكيل

أصدرت شركة «دودج» إشعار خدمة العملاء (CSN) لشمل 345 سيارة من طراز «تشالنجر SRT ديمون 170» موديل 2023، بعد اكتشاف خلل في ممتص اهتزازات عمود الكرنك والمسمار المخصص لتثبيته.

وتمثل هذه السيارات نحو 10% من إجمالي الإنتاج البالغ 3300 سيارة تقريبًا، حيث طالبت الشركة المالَكين بتجنب قيادة السيارات المشمولة حتى إلى مراكز الصيانة، مع التكفل بنقلها عبر شاحنات سحب مخصصة للحفاظ على المحركات المجهزة بأعلى مستويات القوة.

تفاصيل العيب الميكانيكي وتحذيرات الإدارة

أوضحت التحقيقات الفنية التي أجرتها الشركة أن البراغي الخاصة بممتص اهتزازات الكرنك الصادرة من شحنة توريد محددة قد تتعرض للاسترخاء أثناء التشغيل، مما يسبب أصواتًا غير طبيعية في حجرة المحرك وتلفًا في غطاء سلسلة التوقيت الأمامية.

وصرح “مات مكالير”، رئيس شركة دودج، بأن الاستمرار في قيادة السيارة رغم ظهور هذه الأعراض قد يؤدي إلى أضرار كارثية داخل محرك الـ 8 أسطوانات سعة 6.2 لتر الملمس بشاحن فائق (Supercharged) والذي ينتج قوة 1025 حصانًا. وتتيح الشركة التحقق من السيارات المتأثرة عبر إدخال رقم التعريف (VIN) في تبويب إشعارات الخدمة بموقع «موبار» الإلكتروني.

إجراءات الصيانة وسحب المركبات مجانًا

تتولى دودج التكفل بنقل السيارات المتأثرة من منازل مالكيها إلى أقرب وكيل معتمد مجانًا لتفادي أي أضرار ميكانيكية إضافية والحفاظ على عداد المسافات.

وتستغرق عملية الإصلاح نحو 2 ساعة فقط داخل الورش، حيث يقوم الفنيون باستبدال ممتص الاهتزازات والبرغي الخاص به عبر الوصول إلى الجزء السفلي دون الحاجة إلى تفكيك الواجهة الأمامية للمركبة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن برنامج تحسين رضا العملاء دون تصنيفه كاستدعاء أمني رسمي، نظِرًا لتحديد دفعة القطع المتأثرة بدقة ودون الحاجة لسحب كافة السيارات المباعة.