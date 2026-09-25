انخفاض أسعار كيا EV3 موديل 2027 عالميًا

بدأت شركة «كيا» بتقديم حوافز وتخفيضات مالية مبكرة على طرازها الكهربائي المدمج «كيا EV3» في السوق، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على إطلاقه رسميًا.

وتصل الخصومات المباشرة إلى 1500 دولار أمريكي، إلى جانب توفير برامج تمويل واستئجار منخفضة التكلفة عبر الوكلاء المعتمدين، مما يعزز موقع المركبة كواحدة من أكثر السيارات الكهربائية المدمجة إتاحة من حيث السعر.

الخصومات المباشرة وعروض التمويل لفئة «Light»

تبدأ أسعار كيا EV3 من 29,890 دولارًا أمريكيًا لفئة «Light» الأساسية غير شاملة رسوم الشحن. وحصلت هذه الفئة على خصم نقدي مباشر للعملاء بقيمة 1500 دولار أمريكي، مع إتاحة خيار التمويل بفائدة منخفضة تبلغ 0.9% لمدة 48 شهرًا.

وتستهدف الشركة من هذا العرض شريحة المشترين الباحثين عن سيارة كهربائية عملية توفر مدى قيادة يصل إلى 221 ميلًا في الشحنة الواحدة عبر بطارية بسعة 58.3 كيلوواط/ساعة.

وتركز عروض التمويل الممتدة على فئة «Wind» الأعلى تجهيزًا، والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 34,990 دولارًا أمريكيًا وتوفر مدى قيادة يصل إلى 321 ميلًا ببطارية أكبر بسعة 81.4 كيلوواط/ساعة.

وتتيح كيا برنامج استئجار لهذه الفئة بقيمة 319 دولارًا شهريًا لمُدّة 24 شهرًا، أو 369 دولارًا شهريًا لمُدّة 24 شهرًا، أو 379 دولارًا شهريًا لمُدّة 36 شهرًا، بشرط دفع دفعة أولى تبدأ من 3,999 دولارًا أمريكيًا.

وتقتصر هذه الحوافز المالية على الفئات الفردية المنخفضة والمتوسطة، بينما تظل الفئات الأعلى مثل «Land» و«GT-Line» خارج نطاق الخصومات المباشرة حتى الآن.