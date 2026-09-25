سيراميكا كليوباترا ينعى والدة محمد عبد الكريم

تقدم مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو الفريق، بخالص التعازي والمواساة إلى محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول، في وفاة والدته.

ونعى نادي سيراميكا كليوباترا الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

استعدادات سيراميكا كليوباترا

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استعداداته للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب التحضير لاستئناف منافسات الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعمل الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف، استعدادًا للارتباطات المقبلة في البطولتين.