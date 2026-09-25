رسميًا.. الدوحة القطري يجدد تعاقده مع رامي ربيع مدربا للفريق

أعلن مجلس إدارة نادي الدوحة القطري، برئاسة الشيخ حسن محمد بن علي آل ثاني، تجديد التعاقد مع رامي ربيع، لاعب الأهلي المصري السابق، للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة نادي الدوحة بتجديد الثقة في رامي ربيع، تقديرًا لما يمتلكه من خبرات فنية، إلى جانب مسيرته السابقة كلاعب، والتي شهدت تمثيله للنادي الأهلي وعدد من الأندية المحلية.

وترى إدارة النادي أن استمرار رامي ربيع على رأس الجهاز الفني يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، في ظل رغبة النادي في مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب رامي ربيع عن سعادته بتجديد الثقة من جانب إدارة نادي الدوحة، مؤكدًا تقديره للدعم الذي يحظى به من مسؤولي النادي.

وشدد المدير الفني على أنه سيواصل العمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة الفريق نحو المنافسة وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات إدارة النادي وجماهيره.

ويأمل رامي ربيع في استثمار الفترة المقبلة لمواصلة تطوير أداء الفريق، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن، في ظل الأهداف التي يسعى نادي الدوحة لتحقيقها خلال الموسم.