عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية صمام أمان للاستقرار الإقليمي

أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحركات المصرية على الساحة الإقليمية والدولية تعكس دوراً محورياً للدبلوماسية المصرية في حماية الاستقرار الإقليمي واحتواء الأزمات ومنع انتقال الصراعات من دولة إلى أخرى، مشددة على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية تقوم على التهدئة والحوار والحلول السياسية، بالتوازي مع حماية المصالح والأمن القومي المصري.

وقالت هبة غالي، إن مصر لا تقف موقف المتفرج أمام أزمات المنطقة، وإنما تتحرك سياسياً ودبلوماسياً لاحتواء تداعياتها، مؤكدة أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تجعل من التحرك الدبلوماسي المستمر ضرورة للحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد وتحول الأزمات المحلية إلى مواجهات إقليمية مفتوحة.



وأضافت أن الدبلوماسية المصرية تمتلك رصيداً تاريخياً وخبرة متراكمة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما يمنح القاهرة قدرة على التواصل مع أطراف متعددة وطرح مسارات سياسية للحوار والتهدئة، مؤكدة أن الحفاظ على قنوات الاتصال في أوقات الأزمات يمثل أحد أهم أدوات منع التصعيد.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن التحرك المصري لا ينفصل عن حماية الأمن القومي، موضحة أن أمن مصر يرتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار محيطها الإقليمي، وأن استمرار التوتر في أي من دوائر المنطقة يفرض تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الدولة التي تشهد الأزمة.

وأكدت النائبة هبه غالى أن مصر تضع منع اتساع نطاق الصراعات، وحماية أمن الملاحة، ودعم الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول ضمن أولويات تحركها الدبلوماسي، مشيرة إلى أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة للتهدئة.

وأشارت هبة غالي إلى أن القضية الفلسطينية تظل أحد المحاور الرئيسية للتحرك المصري، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها من أجل وقف التصعيد، وحماية المدنيين، ودعم إدخال المساعدات الإنسانية، والدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

وأكدت النائبة هبه غالى، أن الدور المصري يمتد إلى مختلف الملفات الإقليمية، من خلال الاتصالات السياسية والتنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين، لافتة إلى أهمية استمرار الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات في غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر وغيرها من الملفات التي تمس بصورة مباشرة أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت: «الدبلوماسية المصرية تتحرك بعقل الدولة ومسؤوليتها، وتدرك أن أمن المنطقة مترابط، وأن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود أطراف الأزمة».

واختتمت النائبة هبة غالي بالتأكيد على أن استمرار الدور المصري الفاعل في الملفات الإقليمية يمثل ضرورة في ظل التحديات الراهنة، مشددة على أن مصر ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم التهدئة، وتعزيز الحوار، والدفع نحو حلول سياسية تحفظ أمن واستقرار المنطقة وتحمي المصالح المصرية.