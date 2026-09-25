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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف إكرامي عن تصريحات حسام حسن: اختيار الكلمة جزء من مسؤولية المنصب

شريف اكرامي
شريف اكرامي
ميرنا محمود

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز السابق، علي التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، مؤكدا أن المشكلة في بعض الأحيان تكون في الطريقة التي يتم بها التعبير عنه.

وكتب شريف اكرامي عبر حسابة بموقع أكس: من حق أي مدرب يختار أو يستبعد أي لاعب لأسباب فنية، مهما كان اسمه وتاريخه، لكن وصف لاعب إنه كان منتهي وإنك أنت اللي رجعته، بيحول الكلام من قرار فني لفكرة تانية خالص".

وأضاف: طبعا المدرب ممكن يكون ليه دور في رجوع لاعب لمستواه، لكن لو شايف إن استبعاده صح فنيا استبعده، من غير ما تحتاج تقول أنا اللي رجعته".

واختتم شريف إكرامي: ممكن كابتن حسام حسن ما يكونش قصد المعنى ده، بس أحيانًا اختيار الكلمة بيبقى جزء من مسؤولية المنصب".

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

واستخدم حسام حسن كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز السابق حسام حسن تصريحات حسام حسن

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