تعليق ناري من الغندور عن تصريحات حسام حسن

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن الثنائي مصطفى محمد ومحمد الشناوي، منتقدا طريقة تعبيره عن اللاعبين.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسام حسن خانه التعبير في طريقة كلامه عن مصطفى محمد وبعده محمد الشناوي على أساس إنهم مش بيلعبوا في أنديتهم».



وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

واستخدم حسام حسن كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.