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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد ختام المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى وادي النيل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ختام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى وادي النيل، الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الطبية المبنية على الأدلة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن تنوع جلسات المؤتمر وتناولها مختلف التخصصات الطبية يعكس أهمية التكامل في رعاية المريض طوال رحلة علاجه، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وأشار عبدالغفار، إلى أن قيمة المؤتمرات العلمية لا تقاس بعدد المحاضرات والجلسات فحسب، بل بقدرتها على تحويل المعرفة والخبرات إلى ممارسات عملية تحسن التشخيص ونتائج العلاج.

 تشجيع وحدات التعليم 

وشدد على ضرورة تشجيع وحدات التعليم والجمعيات العلمية على تقديم برامج متميزة تنمي مهارات الممارسين، معربًا عن أمله في أن تتحول مناقشات المؤتمر إلى تطبيقات فعلية، وأن يستمر المؤتمر في النمو والتطور.

 تطوير المنظومة الصحية 

كما أكد وزير الصحة والسكان، أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب التعاون والتكامل بين المؤسسات الصحية والجامعات والمجالس العلمية لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر لدعمهم جهود التطوير.

من جانبه، أوضح الدكتور حلمي الغوابي، رئيس المؤتمر والمدير العام لمستشفى وادي النيل، أن المؤتمر شهد تسجيل أكثر من 2000 طبيب ومشاركة 163 أستاذًا وعالمًا وخبيرًا، مشيرًا إلى أن نجاحه جاء ثمرة للجهود المتكاملة من المشاركين والداعمين.

واختتم كلمته بالتطلع إلى تفعيل مخرجات المؤتمر وتوصياته بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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