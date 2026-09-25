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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تفتيش مفاجئة بالأقصر.. مراجعة أجور وعقود العاملين ومخالفات في منشآت بأرمنت

حملات تفتيش مفاجئة بالأقصر.. مراجعة أجور وعقود العاملين ومخالفات في منشآت بأرمنت
حملات تفتيش مفاجئة بالأقصر.. مراجعة أجور وعقود العاملين ومخالفات في منشآت بأرمنت
شمس يونس

كثفت مديرية العمل بالأقصر حملاتها التفتيشية على المنشآت بمختلف قطاعات العمل، بالتزامن مع تنفيذ برامج توعوية للعمال وأصحاب الأعمال، لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العاملين.

وتأتي التحركات تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن تكثيف التفتيش على مواقع العمل ونشر الوعي باشتراطات السلامة المهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وشملت الحملات منشآت سياحية، حيث نفذ مكتب التفتيش العمالي بالمديرية جولات مفاجئة لمراجعة عقود العاملين، وانتظام صرف الأجور، والالتزام بمواعيد العمل والإجازات الرسمية والأسبوعية، إلى جانب التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالقطاع الخاص.

كما تضمنت أعمال التفتيش مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حيث جرى رصد عدد من الملاحظات وتوجيه المنشآت إلى سرعة تلافيها خلال المدد القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفات التي تستوجب ذلك.

وفي إسنا، نفذ مكتب العمل حملة على عدد من المشاتل الخاصة، ركزت على حصر العمالة الموسمية وتسجيلها ضمن قواعد بيانات المديرية، بما يساعد على إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة.

وشملت الحملة كذلك مراجعة ظروف العمل داخل المشاتل والتأكد من توافر وسائل الحماية اللازمة، خاصة مع طبيعة العمل التي قد تعرض العمال للتعامل مع المبيدات والأسمدة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، إلى جانب مراجعة حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم القانونية.

وفي أرمنت، نفذ مكتب العمل زيارات تفتيشية على 3 منشآت تجارية وخدمية وصناعية، شملت مطعما ومخزنا للدهانات وشركة، لمراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، فضلا عن التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وأسفرت إحدى الحملات عن رصد مخالفات تضمنت عدم تحرير عقود عمل رسمية لبعض العمال وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث جرى منح المنشآت المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات وفقا للإجراءات المقررة.

وبالتوازي مع الحملات التفتيشية، نفذت مديرية العمل بالأقصر ندوتين للتوعية بالسلامة والصحة المهنية، الأولى بوحدة طب أسرة النمسا بمدينة إسنا، والثانية بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

وتناولت الندوتان أبرز المخاطر المحتملة في مواقع العمل، وأهمية استخدام مهمات الوقاية الشخصية، والتعامل الآمن مع مصادر الخطر، إلى جانب التدريب على خطط الطوارئ وطرق الاستجابة للحوادث، مع تقديم شرح وتطبيقات عملية لإجراءات الوقاية والسلامة.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية، وفي مقدمتها القطاعان السياحي والزراعي، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على مساندة المنشآت الملتزمة، بالتوازي مع تطبيق القانون على المخالفات التي تمس حقوق العمال أو تهدد سلامتهم.

وشدد على استمرار جهود المديرية في حصر ورعاية العمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين بالزراعة والمشاتل وعمال الترحيل، والعمل على إدراجهم ضمن قواعد البيانات وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات.

الأقصر اخبار الأقصر مديرية العمل

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