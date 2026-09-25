مياه الأقصر تعقد الاجتماع الدوري للجنة المشتركة مع مديرية الصحة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الاجتماع الدوري للجنة المشتركة مع مديرية الصحة، برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور الدكتور أحمد عطا، وكيل وزارة الصحة، وقيادات معامل مديرية الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لكفاءة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع استعراض ومراجعة نتائج أعمال مراقبة جودة مياه الشرب المنتجة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، إلى جانب متابعة إجراءات الفحص والرقابة الدورية على مراحل إنتاج وتوزيع مياه الشرب، بما يضمن وصول مياه آمنة وصحية للمواطنين.

وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية الصحة، وتعزيز أعمال المتابعة والرقابة على جودة مياه الشرب، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة بجودة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة، مؤكدة أهمية استمرار أعمال المتابعة والرقابة الدورية على منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على تطبيق أعلى معايير الجودة، وتعزيز منظومة الرقابة المستمرة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين.