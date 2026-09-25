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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مباحثات مصرية روسية لتعزيز التعاون في مجال الباليه مع أكاديمية ومسرح بوريس إيفمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد البهى

على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورج الدولي للثقافات المتحدة، شهدت مدينة سان بطرسبورج مباحثات مصرية روسية حول آفاق تعزيز التعاون في مجال فنون الباليه والرقص الحديث.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات مسرح باليه بوريس إيفمان بطرسبورج بالموسم الخمسين لمسيرته الفنية، واحتفال مؤسسه ومديره الفني مصمم الرقصات العالمي الشهير بوريس إيفمان بعيد ميلاده الثمانين.

وجاءت المباحثات عقب حضور حفل "جالا كونسيرت" أقامته فرقة بوريس إيفمان مساء الخميس 24 سبتمبر على الخشبة الرئيسية لمسرح ألكسندريسكي في سان بطرسبورج، حيث التقى الوفد برئاسة السفير عمر سليم مستشار وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، وعضوية كل من الراقص الأول لفرقة باليه القاهرة ومدير المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية هاني حسن، وعازف البيانو محمد صالح، بالسيد بوريس إيفمان مدير ومؤسس مسرح إيفمان.

كما عقد الوفد المصري لقاء مع قسطنطين ماتفييف مدير أكاديمية بوريس إيفمان للرقص الحديث، حيث جرى بحث إمكانية إعداد بروتوكولات للتعاون المشترك، بما يتيح تنظيم ورش تدريبية متخصصة في مصر بمشاركة خبراء وأساتذة من أكاديمية بوريس إيفمان، فضلا عن بحث سبل دعم الطلبة المصريين الدارسين لفن الباليه في الأكاديمية بمدينة بطرسبورج، بما في ذلك إمكانية توفير منح دراسية لهم.

تفاصيل اللقاء: 

كذلك تطرق اللقاء مع بوريس إيفمان إلى إمكانية تنظيم جولات فنية على مسارح دار الأوبرا وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني بين الفرقة والمؤسسات الثقافية المصرية.

تأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وروسيا وضمن الاهتمام بتعزيز التبادل الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الباليه والرقص المعاصر وفنون الأداء والتعليم والتدريب الفني.

ويعد منتدى سان بطرسبورج الدولي للثقافات المتحدة، والذي يجمع ممثلين عن الأوساط الثقافية والفنية من دول مختلفة، منصة هامة للحوار والتعاون الدولي في المجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك تطوير الشراكات بين المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية.

منتدى سان بطرسبورج الدولي سان بطرسبورج باليه بوريس إيفمان بطرسبورج جالا كونسيرت مصر

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