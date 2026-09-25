مصطفى كامل: نقابة الموسيقيين كانت تعاني من الفساد قبل أن أتولي مسؤوليتها

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرّضه لحملة ممنهجة يقودها عدد من الأعضاء الذين شُطبوا من النقابة، مؤكدًا أنهم يسعون إلى افتعال الأزمات بهدف النيل من اسمه وسمعته.



وأوضح كامل خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى، أن هؤلاء الأعضاء شكّلوا مجموعة تتعمّد البحث عن المشكلات لتشويه صورته، واصفًا ما يتعرض له بأنه «أكبر حملة ممنهجة» ضده.



وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن النقابة كانت تعاني من التراجع وتفشي الفساد قبل توليه مسؤوليتها، لافتًا إلى أنه نجح في رفع قيمة المعاش من 900 جنيه إلى 3000 جنيه.