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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد ضبطها ببورسعيد.. الداخلية تكشف سر قيام صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة

المتهمة
المتهمة
محمد شراط

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط المتهمة 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ظهورها بملابس خادشة للحياء أثناء الرقص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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