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موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أنجولا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالتصفيات القارية، وحصد أول ثلاث نقاط، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على صدارة المجموعة، ومواصلة طريقه نحو التأهل إلى نهائيات البطولة.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يخوض الفراعنة منافسات التصفيات بهدف حجز بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب المصري في استغلال إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، وتحقيق الفوز أمام الجماهير المصرية، قبل استكمال باقي مواجهات التصفيات خلال فترة التوقفات الدولية المقبلة.

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة المصرية، التي تنتظر انطلاقة المنتخب في مشواره نحو البطولة القارية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، عبر شاشة قناة أون سبورت 1، الناقل لمباريات التصفيات.

ويبحث منتخب مصر عن الظهور بشكل قوي منذ بداية مشواره، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

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