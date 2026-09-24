إستولوا على 85 طن مواد بترولية.. القبض على القائمين على محطة وقود بالشروق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة لقيامهم بالتلاعب بالكميات الواردة والمنصرفة من المواد البترولية للمحطة عن طريق تغيير مقدار العيار لمسدسات ضخ منتج البنزين، بكمية (أكثر من 85 ألف لتر مواد بترولية) لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى الحاسم لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء .









