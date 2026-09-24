بيطلع على المواسير.. القبض على عاطل يتسلل للنظر على سيدة خلسة من نافذة منزلها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنظر خلسة من نافذة أحد المنازل والإتيان بأفعال خادشة للحياء بالشرقية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس)، وبسؤالها قررت بتضررها من (نجل شقيق زوجها) لإعتياده التسلق على ماسورة المياة الخاصة بمنزلها أثناء تواجدها والنظر من إحدى النوافذ وإتيانه بأفعال خادشة للحياء ، وقيامها بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لردعه.





أمكن ضبط المذكور (عامل- مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





