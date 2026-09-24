قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا وهند صبري وعصام السقا.. نجوم الفن في عزاء والد الفنان عمر السعيد
أشعر بالحزن عند رؤية الأغنياء فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
«الأرصاد»: أمطار خفيفة وشبورة بالصباح.. والملابس الصيفية لا تزال مناسبة
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اعرف أحدث الأسعار
شعبة الأدوية: الدواء مسعر جبريا في مصر.. وآخر قرار تسعير يطبق على المنتجات الجديدة
أحمد شوبير: الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى محمد
بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
فيلم وثائقي يسلط الضوء على "المتحف الزراعي بالدقي" ومقتنياته: ثاني أقدم متحف زراعي في العالم
زهران ممداني: لا يمكن للأكاذيب تغيير حقيقة مذكرة توقيف نتنياهو
وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية
البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر أصبحت مستقرة.. وتراجع الأسعار العالمية قلص زيادات الكهرباء والإيجارات
بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيطلع على المواسير.. القبض على عاطل يتسلل للنظر على سيدة خلسة من نافذة منزلها بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنظر خلسة من نافذة أحد المنازل والإتيان بأفعال خادشة للحياء بالشرقية.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس)، وبسؤالها قررت بتضررها من (نجل شقيق زوجها) لإعتياده التسلق على ماسورة المياة الخاصة بمنزلها أثناء تواجدها والنظر من إحدى النوافذ وإتيانه بأفعال خادشة للحياء ، وقيامها بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لردعه.


 

أمكن ضبط المذكور (عامل- مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المنازل أفعال خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

ترشيحاتنا

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

بعد قرار المركزي اليوم.. إلى أين وصلت أسعار السبائك الذهبية من أول 1 جرام؟

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن تفاصيل معدلات النمو بعد تحديد سعر الفائدة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد