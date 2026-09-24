حلمي طولان: الشناوي يركز على المجد الشخصي أكثر من مصلحة منتخب مصر

انتقد حلمي طولان، المدير الفني السابق، موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بشأن عدم مشاركته مع الفراعنة، مشددًا على أن مصلحة المنتخب الوطني يجب أن تكون لها الأولوية بعيدًا عن الحسابات والاعتبارات الشخصية.

وأوضح حلمي طولان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد الشناوي لا ينبغي أن يشعر بالحزن بسبب عدم مشاركته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفراعنة يمثل مسؤولية كبيرة، وأن المنتخب ملك لجميع المصريين.

وقال طولان: «محمد الشناوي ليس من حقه أن يحزن بسبب عدم مشاركته مع منتخب مصر، فالمنتخب ملك لكل المصريين».

وأضاف: «نحن نحتاج إلى تحقيق مجد للكرة المصرية، وليس البحث عن مجد شخصي»، في إشارة إلى أهمية وضع مصلحة المنتخب الوطني فوق أي طموحات أو حسابات فردية.

وتابع المدير الفني السابق: «أرى أن الشناوي ينظر للأمور بنظرة قصيرة، ويركز على المجد الشخصي أكثر من مصلحة المنتخب».

وأشار طولان إلى أن المنافسة على المشاركة مع منتخب مصر يجب أن تكون مرتبطة برؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لأي لاعب ينضم إلى صفوف الفراعنة هو المساهمة في تحقيق الإنجازات للكرة المصرية.

وتأتي تصريحات حلمي طولان في ظل الجدل حول حراسة مرمى منتخب مصر والمنافسة بين الحراس على حجز مكان أساسي في تشكيل الفراعنة، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة والاستحقاقات التي تنتظر المنتخب الوطني.