متحدث التضامن: تحديد أوجه صرف الأموال شرط قبل الترخيص بجمع التبرعات

أكد أيمن عبد الموجود المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه هناك قانون منظم للعمل الأهلي داخل جمهورية مصر العربية .

وقال أيمن عبد الموجود في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك ضوابط لتنظيم جمع التبرعات للحالات المرضية والإنسانية".



وتابع :"نعمل على التأكد من ذهاب التبرعات للحالات المرضية للأغراض المخصصة لها".

وأكمل المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي: "يجب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التضامن قبل بدء جمع أي تبرعات للحالات المرضية والإنسانية ".

ولفت عبد الموجود: " قبل إعطاء أي ترخيص جمع تبرعات للحالات المرضية يتم تقديم طلب للوزارة ويحدد الغرض من جمع الأموال والأماكن التي يصرف فيها الأموال .