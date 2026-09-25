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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن سيدة وزوجها تعديا على ابنتها من ذوي الهمم بأبو النمرس

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة حجز سيدة وزوجها 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على فتاة من ذوي الهمم، وإحداث إصابات بها داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

تفاصيل واقعة التعدي على فتاة من ذوي الهمم

بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن استغاثة بشأن تعرض فتاة من ذوي الهمم للضرب على يد والدتها وزوج والدتها بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمة على نشر الاستغاثة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، وأثناء توجهها لزيارة شقيقتها، فوجئت بوجود إصابات ظاهرة بجسد كريمة شقيقتها، وبسؤالها تبين لها، وفقًا لأقوالها، أن الإصابات نتجت عن تعرضها للتعدي بالضرب بصورة متكررة من والدتها وزوج والدتها.

وأضافت القائمة على النشر أنها اصطحبت الفتاة للإقامة معها، ثم نشرت تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتدخل لحمايتها.

اعترافات المتهمين في التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الفتاة وزوجها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليها بالضرب، بزعم تأديبها، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، وقررت حجز المتهمين على ذمة التحريات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني بشأنهما.

التعدي بالضرب على فتاة أبو النمرس مركز شرطة أبو النمرس الجيزة محافظة الجيزة فتاة من ذوي الهمم

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