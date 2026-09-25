محاكمة 29 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان فى النزهة.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات مشاركة المتهمين من الرابع وحتي الثالث عشر تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضه، ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين ااستخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعو للعنف.