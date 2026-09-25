الجمهوريون يسحبون دعمهم لمرشح اتهم إسرائيل بالتورط في مقـ.تل كينيدي ومحاولة اغتيال ترامب

سحب الحزب الجمهوري في مقاطعة مونتجومري بولاية ماريلاند الأمريكية دعمه للمرشح الجمهوري هارولد مالدونادو، بعد ظهور سلسلة من المنشورات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت نظريات مؤامرة وادعاءات بشأن إسرائيل وجهاز الموساد.

وقال الحزب إنه قرر إنهاء دعمه لمالدونادو وعدم إدراج اسمه في دليل الناخبين الخاص بالانتخابات العامة لعام 2026، وذلك عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب.

وكان مالدونادو قد نشر ادعاءات زعم فيها أن الموساد يسيطر على مسؤولين منتخبين في المقاطعة، كما ربط إسرائيل والموساد بهجمات 11 سبتمبر، وذهب في منشورات أخرى إلى الادعاء بتورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي ومحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في مقاطعة مونتغومري، دينيس ميلبي، إن الحزب يرفض ما وصفها بأنها «ادعاءات لا أساس لها وغير مقبولة»، مؤكدًا معارضة الحزب لمعاداة السامية والتعصب وجميع نظريات المؤامرة غير المستندة إلى أدلة.

ويخوض مالدونادو السباق على مقعد مجلس مقاطعة مونتغومري عن الدائرة السابعة، ولا يزال اسمه مدرجًا في قائمة المرشحين الرسمية للانتخابات العامة في ماريلاند.