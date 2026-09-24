إسرائيل تستقبل غواصتها السادسة.. كاتس يوجه رسالة إلى إيران

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن وصول الغواصة السادسة التابعة للبحرية الإسرائيلية، "دراكون" (INS Drakon)، مساء اليوم، يمثل رسالة موجهة إلى إيران.

بعد نحو 12 عاماً من التخطيط والبناء والاختبار، قطعت الغواصة "دراكون" رحلة استغرقت 23 يوماً لمسافة 3792 ميلاً بحرياً (حوالي 8000 كيلومتر)، انطلاقاً من حوض بناء السفن التابع لشركة "تيسين كروب للأنظمة البحرية" (Thyssenkrupp Marine Systems) في مدينة كيل الألمانية، ووصولاً إلى قاعدة حيفا البحرية.

وقال كاتس خلال مراسم استقبال الغواصة: "إن وصول الغواصة يشكل رسالة هامة لكل من يسعى لتهديدنا، وعلى رأسهم نظام آيات الله القاتل في طهران"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل "ستواصل بناء قدراتها للتصدي للتهديدات، بينما يدرك أعداؤنا بوضوح مبدأً أساسياً: المسافة لا تمنح حصانة، سواء في الجو أو على البر أو في البحر".

وتابع كاتس قائلاً: "لقد كانت البحرية شريكاً كاملاً في جميع الإنجازات عبر مختلف ساحات القتال، وكذلك في ساحات أخرى لا يمكن الحديث عنها"، مضيفاً: "ثمة أمر واحد واضح لنا جميعاً: دور البحرية يتنامى، وسيشهد هذا الدور نمواً أكبر بكثير في المستقبل".