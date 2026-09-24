اليوم.. تصويت محتمل بالكونجرس على حرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت، اليوم الخميس على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب في إيران أو الحصول على تفويض من الكونجرس لمواصلتها، في خطوة يدفع بها الديمقراطيون لإحراج الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأعلن قادة المجلس أنهم يتوقعون إجراء تصويت غير ملزم على قرار بشأن صلاحيات الحرب قبل مغادرتهم واشنطن هذا الأسبوع أو المقبل للعودة إلى دوائرهم للقيام بحملاتهم الانتخابية. وقال مساعدون إن التصويت قد يُجرى الخميس.

ويأتي التحرك مع إظهار استطلاعات الرأي صعوبة حفاظ الجمهوريين بزعامة ترامب على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس في 3 نوفمبر، حيث بدأ عدد متزايد منهم يتراجع عن تأييد الحرب بعد ارتفاع أسعار الوقود. وأظهر استطلاع لرويترز / إيبسوس هذا الأسبوع أن 34% فقط يؤيدون الضربات على إيران.

13 تصويتا دون أثر ملزم

وسبق لمجلس الشيوخ أن صوت على قرارات صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران 13 مرة، مرتين منها لصالح إنهائها، منذ بدء القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير. وأجرى مجلس النواب ستة تصويتات، ثلاثة منها لصالح إنهاء الصراع.

وكانت هذه القوانين رمزية إلى حد كبير، إذ لم يقر سوى واحد منها في المجلسين معا، وتجاهل البيت الأبيض نتيجته.

انشقاقات جمهورية في السباقات المتقاربة

وفي أحدث مؤشر على محاولة مرشحين مهددين خلق مسافة مع ترامب، دعا مرشحان جمهوريان لمجلس الشيوخ يوم الاثنين إلى إنهاء سريع للحرب، بعدما كان كل من مايك روجرز في ميشيغان وآشلي هينسون في أيوا قد أيدا سابقا سلطة ترامب في ضرب طهران.

وفي مجلس النواب، صوت سبعة جمهوريين مع الديمقراطيين الأسبوع الماضي لصالح قرار بشأن صلاحيات الحرب، بينهم ثلاثة صوتوا ضد قيادة الحزب في هذه القضية للمرة الأولى، وهم زاك نان وماريان ميلر ميكس من أيوا، ونانسي ميس من كارولاينا الجنوبية.

ويخوض نان وميلر ميكس سباقين متقاربين لإعادة انتخابهما في نوفمبر، حين سيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعدا و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، بينما لا تسعى ميس لإعادة انتخابها بعد فشل حملتها لمنصب حاكم كارولاينا الجنوبية.

الديمقراطيون: الجمهوريون غير جادين

واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، الجمهوريين يوم الأربعاء بعدم الجدية في إنهاء الحرب، مشيرا إلى التحول الأخير في المواقف.

وقال: "من المثير للاهتمام أن العديد منهم ممن يخوضون سباقات متقاربة وعلى وشك الخسارة، بما في ذلك في أماكن مثل أيوا أو ميشيغان أو ويسكونسن، بدأوا الآن يقولون إن الحرب يجب أن تنتهي".