خطيبته هددتها بالإيذاء.. القبض على فرد الأمن المتهم بمحاولة الاعتـ داء على ابنة مذيعة بالشيخ زايد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للتهديد من جانب أهلية متهم في قضية تحرش بكريمتها، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن القضية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 8 أغسطس، تقدمت السيدة برفقة كريمتها، البالغة من العمر 14 عامًا، ببلاغ إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، اتهمت فيه فرد أمن إداريًا بأحد التجمعات السكنية باستدراج ابنتها والتحرش بها، وتم ضبطه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس.

وأضافت أن السيدة أقرت خلال التحقيقات بأنها نشرت مقطع الفيديو عقب تلقيها رسائل عبر أحد تطبيقات التواصل من خطيبة المتهم، تضمنت تهديدات بإلحاق الأذى بها والضغط عليها للتنازل عن القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط خطيبة المتهم، والعثور بحوزتها على الهاتف المستخدم في الواقعة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



