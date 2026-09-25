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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي لم يقدم أي تقارير طبية لمنتخب مصر عن الشناوي

محمد الشناوى
محمد الشناوى
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الطرفين شهدت تطورات خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن الشناوي، بعد الأزمة الأخيرة، أصبح ضمن عدد من اللاعبين الذين تأزمت علاقتهم مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وسبقه مصطفى محمد وأحمد حجازي الذي اعلن اعتزاله مؤخرًا.

وأضاف أن الأزمة بين الشناوي وحسام حسن تعود إلى مواجهة مصر وإيران، مشيرًا إلى أنه لم يتم تقديم تقارير طبية للمنتخب بشأن إصابة محمد الشناوي، بحسب المعلومات التي حصل عليها، وأن اللاعب كان خارج الحسابات في تلك الفترة.

وأوضح أن تصريحات إبراهيم حسن الأخيرة لم تتطرق إلى محمد الشناوي، وهو ما اعتبره أمير هشام مؤشرًا على وجود توتر في العلاقة بين الطرفين، دون أن يجزم بتفاصيل لم يتم تأكيدها من الطرفين.

وكشف الإعلامي عن معلومة تلقاها تفيد بأن محمد الشناوي شارك في جميع فقرات تدريبات حراس مرمى النادي الأهلي خلال اليوم، مطالبًا إدارة القلعة الحمراء بتوضيح موقف الحارس وحقيقة ما يثار حول إصابته.

وأشار إلى وجود تفاصيل أخرى تتعلق بعلاقة محمد الشناوي بحسام حسن خلال بعض معسكرات المنتخب، لكنه أكد أنه لن يكشف عنها في الوقت الحالي، لحين اكتمال المعلومات والحصول على رواية الطرفين.

وشدد أمير هشام على أن بعض المعلومات المتداولة حاليًا تأتي من طرف واحد، ولذلك فإنه يفضل انتظار التفاصيل الكاملة قبل الحديث عن باقي كواليس الأزمة.

الإعلامي أمير هشام محمد الشناوي حسام حسن الأهلي الجهاز الفني لمنتخب مصر مصطفى محمد أحمد حجازي إصابة محمد الشناوي

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