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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب منتهي.. تصريحات حسام حسن عن الشناوي تفتح النار على مدرب منتخب مصر

محمد الشناوي
محمد الشناوي
رباب الهواري

أثار حديث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد توضيحه أسباب استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب في المعسكر الحالي.

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مصر وأنجولا، موضحًا أن غياب محمد الشناوي عن قائمة المنتخب جاء لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن الحارس مر بفترة لم يكن خلالها يشارك بصورة أساسية مع فريقه، قبل أن يستعيد مكانه في تشكيل الأهلي ويستعيد مستواه المعهود.

وتناول الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل حالة النقاش التي أثارها موقف الجهاز الفني من حارس الأهلي، خاصة أن الشناوي يعد من أبرز الحراس الذين ارتبط اسمهم بالمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية.

سعد سمير ينتقد تصريحات حسام حسن

وفي السياق ذاته، انتقد سعد سمير، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، معتبرًا أن الحديث عن الحارس المخضرم أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل تاريخه الطويل مع منتخب مصر والأهلي.

وجاءت تصريحات سعد سمير في إطار الجدل الدائر حول اختيارات الجهاز الفني للمنتخب، بالتزامن مع استعداد الفراعنة لخوض منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

محمد بركات يدافع عن محمد الشناوي

من جانبه، تحدث محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تصريحات حسام حسن المتعلقة بمحمد الشناوي وإمام عاشور، موضحًا رؤيته بشأن موقف الجهاز الفني للمنتخب من الثنائي خلال الفترة الحالية.

وأكد بركات، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، أنه لا يتفق مع أي حديث يشير إلى انتهاء مسيرة محمد الشناوي مع منتخب مصر، مشددًا على أن الحارس يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الفراعنة، ولا يزال أحد الأسماء البارزة في الكرة المصرية.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الشناوي سبق أن أثبت قدرته على تقديم مستويات قوية، مستشهدًا بالمستوى الذي ظهر عليه خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام برشلونة.

وأوضح بركات أن الشناوي ظهر بصورة مميزة خلال المواجهة، ونجح في تقديم أداء لافت نال إشادة جماهير الأهلي، وهو ما يؤكد من وجهة نظره أن الحارس لا يزال قادرًا على الظهور بمستويات قوية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه منتخب مصر لمواصلة مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وسط اهتمام كبير باختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة وموقف عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات

حسام حسن محمد الشناوى اخبار الرياضة منتخب مصر

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