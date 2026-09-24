أحمد شوبير يحسم الجدل حول علاقة مصطفى شوبير ومحمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد بشأن تأثر العلاقة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، حارسَي مرمى الأهلي، على خلفية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن العلاقة بين نجله مصطفى شوبير ومحمد الشناوي لم تتأثر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعكس حقيقة العلاقة بين الثنائي.

وأوضح: «فيه حد باعتلي رسالة بيقولي هل العلاقة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي زي ما هي ولا تأثرت، تتأثر ليه؟».

وأضاف: «علاقة شوبير الصغير بكابتنه محمد الشناوي لن تتأثر، كل اللي بتسمعوه كلام سوشيال وصحافة».

وأكد شوبير أن مصطفى يكن كل الحب والاحترام لمحمد الشناوي، باعتباره قائد الفريق، مشددًا على قوة العلاقة التي تجمعهما.

وتابع: «هو بالنسباله بيحب الشناوي، والشناوي الكابتن بتاعه، والشناوي بيحبه، وعلاقتهم علاقة ممتازة وطيبة وفيها امتنان وحب واحترام وتقدير».

وشدد الإعلامي أحمد شوبير على أن ما يُثار بشأن وجود توتر في العلاقة بين الحارسين لا يتجاوز كونه تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الصحفية، مؤكدًا استمرار العلاقة الطيبة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.