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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تمثيلية على الحارس.. أمير هشام: أحد المقربين من الشناوي تسبب في غضب حسام حسن

الشناوى
الشناوى
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن كواليس جديدة بشأن التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأزمة أثارت حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن أحد المقربين من محمد الشناوي، تحدث عن وجود «تمثيلية» من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر ضد محمد الشناوي، وهو ما تسبب في غضب التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأضاف أن الغضب ازداد بعدما وصلت رسائل إلى التوأم تفيد بأن الشخص الذي نشر هذه الأنباء «محسوب بشدة على الشناوي»، وأنه المسؤول عن إدارة حسابات حارس مرمى الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار، إلى أن هذه الأمور كانت من بين الأسباب التي أدت، وفقًا لروايته، إلى خروج حسام حسن بتصريحات غاضبة تجاه محمد الشناوي.

وتابع أن حسام حسن تعرض خلال فترات سابقة لانتقادات بسبب اختياراته لحراسة مرمى منتخب مصر، خاصة في ظل وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن مدرب الفراعنة كان يدعم الشناوي باعتباره حارسًا صاحب خبرات كبيرة وأحد قادة المنتخب.

وأوضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سبق أن تحدث عن الدور الذي يؤديه الشناوي داخل غرفة ملابس المنتخب، إلى جانب خبراته الكبيرة مع الفراعنة.

وأكد أمير هشام أن تصريحات حسام حسن الأخيرة بشأن الشناوي أثارت اعتراضات واسعة، مشيرًا إلى أن وصف الحارس بأنه «منتهي» يثير تساؤلات، خاصة أن اللاعب تم ضمه إلى قائمة المنتخب في أوقات سابقة.

وقال: «كيف يتم ضمه طالما هو منتهي؟»، مشددًا على أن التصريحات، من وجهة نظره، لا تتناسب مع قيمة محمد الشناوي وتاريخه مع منتخب مصر.

وأضاف أن الشناوي، لاعب ملتزم ولم يسبق له افتعال أزمات مع المنتخب، مؤكدًا أن الحارس يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الفراعنة.

الشناوي الأهلي لحسام حسن إبراهيم حسن مصطفى شوبير منتخب مصر

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