موقف الأهلي من أزمة عمرو زهران بعد إيقافه 3 أشهر

علق الإعلامي أحمد شوبير على العقوبة الموقعة على عمرو زهران، لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي، بإيقافه لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ واستحق العقوبة، مع ضرورة تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «تأكدت تمامًا أن الأهلي عمل عقوبة داخلية قوية وكبيرة على اللاعب، وطالبت اتحاد السلة بتطبيق اللوائح، محدش أبدًا ضد المبادئ أو الأخلاق أو الاحترام خالص، نطلب بس أن يكون ده لائحة وتطبق على الجميع مش على واحد وتسيب واحد».

وأضاف: «أنا لا أشك لحظة في الصديق العزيز عمرو مصيلحي، رئيس اتحاد السلة، إنه هيمشي النظام واللوائح على الجميع».

وتابع شوبير: «عمرو زهران أخطأ، نعم أخطأ واستحق العقاب، وهو معترف بالخطأ. قالولي إنه اتصالح مع لاعب القناة، هو تصوير موبايل أو تصوير المركز الإعلامي أيا كان، السلوك مكنش لطيف، خلاص هو أخد عقوبة».

واختتم حديثه قائلًا: «اتحاد السلة يضرب بيد من حديد عشان محدش يفكر يعمل كده من جديد».