منتهي في الأهلي.. مصدر مقرب من حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته عن محمد الشناوي

كشف مصدر مقرب من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقة التصريحات التي أدلى بها المدرب مؤخرًا بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن حسام حسن لم يكن يقصد بأي شكل من الأشكال التقليل من قيمة محمد الشناوي أو الانتقاص من تاريخه مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدير الفني تم تداولها بصورة غير دقيقة، بما أدى إلى تفسيرها خارج سياقها.

حسام حسن يتمسك بقيمة الشناوي مع منتخب مصر

وأكد المصدر أن حسام حسن شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن محمد الشناوي أحد قادة منتخب مصر، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة داخل صفوف الفراعنة، وهو ما يعكس تقدير الجهاز الفني لدوره وتاريخه مع المنتخب.

وأشار إلى أن المقصود من استخدام كلمة «المنتهي» لم يكن وصف الشناوي أو الحكم على مستواه، وإنما الإشارة إلى الفترة التي لم يكن خلالها الحارس يشارك بصورة أساسية مع الأهلي.

سبب الاعتماد على الشناوي رغم عدم مشاركته

وأوضح المصدر أن حسام حسن كان مقتنعًا بقدرات محمد الشناوي، ولذلك قرر الاعتماد عليه مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته بصورة منتظمة مع فريقه في تلك الفترة، مؤكدًا أن الاختيار جاء بناءً على قناعة فنية بقدرات الحارس وخبراته.

حقيقة موقف حسام حسن من إصابة الشناوي

كما نفى المصدر أن يكون المدير الفني لمنتخب مصر قد شكك في إصابة محمد الشناوي أو اتهمه بعدم الصدق بشأن حالته الطبية.

وشدد على أن استبعاد الشناوي من حسابات المعسكر الحالي كان قرارًا فنيًا، موضحًا أن حسام حسن كان سيستبعد الحارس من القائمة حتى في حال عدم وجود إصابة، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بالتشكيك في حالته الصحية.

وأضاف أن مشاركة الشناوي مع الأهلي عقب انضمامه إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، رغم عدم مشاركته، تزامنت مع اتباع سياسة تدوير بين حراس مرمى الفريق