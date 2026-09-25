قرارات وتصريحات ونتائج.. أبرز أخبار الرياضة اليوم في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والعالم

شهدت الساحة الرياضية، اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والقرارات والتصريحات المهمة، على رأسها تطورات داخل النادي الأهلي، وتصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن محمد الشناوي، إلى جانب نتائج عدد من المباريات وإعلانات جديدة في سوق الانتقالات.

أخبار الأهلي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي أن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع 3 مدافعين لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتهم حمدي موسى لاعب مسار، إلى جانب مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري ومحمد حسين لاعب زد، مشيرة إلى عدم وجود مفاوضات رسمية مع أي من اللاعبين حتى الآن.

وفي ملف آخر، أوضحت ريهام حمدي أن الاتفاق النهائي على إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات لم يتم حسمه حتى الآن، مع استمرار المفاوضات، ووجود مرونة في جدول مباريات الدوري خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، لحين الاستقرار على موعد ومكان البطولة.

كما كشفت أن 34 مرشحًا لمنصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي خضعوا للمقابلات، على أن يتم عرض الأسماء على ياسين منصور ثم مجلس الإدارة لاختيار المدير الجديد، مع وجود اتجاه لرحيل عماد حلمي من منصب المدير المالي وتعيينه مستشارًا لمجلس الإدارة.

وأشارت أيضًا إلى أن الأهلي كان لديه لجنة ودية مكونة من 13 شخصًا لاكتشاف المواهب في المحافظات والصعيد، بنظام عمولات يبدأ من 25 ألف جنيه ويصل إلى 50 ألفًا، وقد يصل إلى مليون جنيه حال تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول، موضحة أنه تم توجيه الشكر لأعضاء اللجنة منذ نحو 15 أو 20 يومًا.

الزمالك

يواجه الزمالك نظيره زد على ملعب المقاولون العرب بدلًا من استاد القاهرة، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وفي كرة اليد، اكتسح الزمالك نظيره لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 40-17، ليحجز مقعده رسميًا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

إصابات ونتائج المنتخبات

تعرض محمد رأفت، لاعب منتخب مصر للشباب، لإصابة بارتجاج في المخ، مع استقرار حالته الصحية.

كما حقق منتخب مصر تحت 17 عامًا الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ضمن منافسات دورة الصداقة الدولية.

وفي الأردن، أعلن نادي الوحدات تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق.

وبمناسبة مباراة مصر وأنجولا، تقرر مد ساعات تشغيل مترو الأنفاق ومونوريل شرق النيل.

أخبار عالمية

أعلن منتخب فرنسا استبعاد إبراهيما كوناتي من معسكر سبتمبر بسبب الإصابة، مع استدعاء ليني يورو بدلًا منه، في تطور مرتبط بإصابة مدافع ريال مدريد خلال فترة التوقف الدولي.

كما أعلن نادي أودينيزي الإيطالي تعاقده رسميًا مع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، بعد رحيله عن ريال مدريد.

وتعادل منتخب فلسطين مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 وديًا، وسجل عدي الدباغ الهدف الثاني للفلسطينيين.

كما شهدت الساحة الرياضية تكريم البابا تواضروس للاعب رامز ميلاد، لاعب أبو قير للأسمدة، بعد تألقه في الدوري هذا الموسم.

حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي واختيارات منتخب مصر

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من الجدل بعد تصريحاته بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة، مؤكدًا أن القرار فني، وأن لكل مدرب وجهة نظره الخاصة في اختيار اللاعبين.

وقال حسام حسن إن محمد الشناوي كان في فترة من الفترات "منتهيًا" ولا يشارك مع الأهلي، قبل أن يعمل معه في المنتخب ويستعيد مستواه، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه للشناوي باعتباره أحد قادة منتخب مصر.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن هناك مدربين سبقوه واستدعوا لاعبًا أو اثنين فقيل إنهم اكتشفوا مواهب جديدة، بينما بدأ هو منذ اليوم الأول في تجديد دماء المنتخب، مشددًا على أن عملية التغيير تتم بالتدريج.

وأضاف حسام حسن أنه يعاني من مستوى كرة القدم في الدوري المصري حاليًا، متمنيًا أن يرتقي الأداء حتى يصل لاعبو المنتخب إلى كامل جاهزيتهم، خاصة في ظل ضيق الوقت خلال فترات التوقف الدولي.

وأكد أن المجموعة الموجودة حاليًا جاهزة، وأنه يثق في اختياراته، مشيرًا إلى أن القلق الحقيقي يأتي بعد تحقيق أي إنجاز من حدوث هبوط في المستوى، لكن الجهاز الفني يعرف كيفية التعامل مع ذلك.

وتابع أن هناك مشكلات في جميع مراكز اللعب بالدوري المصري، وأنه صاحب الاختيار الأول والأخير في قائمة المنتخب.

وكشف حسام حسن أن هيثم حسن مصاب ويتلقى العلاج المكثف، مع وجود محاولات للحاقه بالمباراة، مؤكدًا أن منتخب مصر لا يقف على أي إصابة وأنه يثق في جميع اللاعبين.

كما شدد على أن أي لاعب ينضم إلى منتخب مصر يجب ألا يفتعل المشكلات، مؤكدًا أن عملية تجديد دماء المنتخب بدأت منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.

وتأتي تصريحات حسام حسن في وقت يستعد فيه منتخب مصر لمواجهة أنجولا، بينما أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تقديره لمحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الحارس أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وأن تاريخه ومسيرته مع المنتخب والأهلي محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد.

محمد هاني يتحدث عن منتخب مصر

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أنه ليس من الوارد أن يشاهد المصريون مستوى أقل مما شاهدوه في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد ما قدمه الفراعنة في البطولة، وهو ما أعاد هوية المنتخب المصري.

توفيق السيد يكشف كواليس التحكيم الأجنبي

تحدث توفيق السيد عن ملف الحكام الأجانب لمباراة القمة، موضحًا أن عصام عبد الفتاح خاطب حكام الدوريات الخمس الكبرى لتعيين حكم أجنبي للمباراة، باستثناء فرنسا بعد إدارة لوتكسييه مباراة مصر والأرجنتين.

وقال توفيق السيد إنه شاهد أخطاء فجة في دربي مدريد، جعلته يقول: "الحمد لله على نعمة التحكيم المصري".

وأضاف أن الأهلي طلب حكامًا أجانب للقمة، لكنه يعارض الفكرة، موضحًا أن قوة الدوري لا تعني بالضرورة أن حكامه هم الأفضل، مستشهدًا بإدارة نهائي كأس العالم بواسطة حكام من سلوفينيا وبولندا.

طارق يحيى ينتقد قطاع البراعم في الزمالك

قال طارق يحيى إن قطاع البراعم في نادي الزمالك تم بيعه، معتبرًا أن الأمر غير مقبول.

تصريحات عالمية

قال كوكوريا إن حملات اللاعبين الفردية من أجل الفوز بالكرة الذهبية أصبحت أمرًا يمكن فهمه، متسائلًا: إذا كان السياسيون يفعلون ذلك، فلماذا لا يفعلها لاعبو كرة القدم؟

من جانبه، وجه أليو سيسيه التهنئة لمنتخب مصر على تألقه في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن حسام حسن حقق شيئًا استثنائيًا، كما أشار إلى أنه لم يكن يتمنى مواجهة مصر في أول مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأكد هاري كين اقترابه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التجديد سيكون قريبًا.

نتائج أبرز مباريات اليوم

دوري الأمم الأوروبية

- هولندا 1 × 1 ألمانيا

- البرتغال 1 × 0 ويلز

- النرويج 3 × 2 الدنمارك

تصفيات كأس أمم إفريقيا

- تونس 1 × 1 أوغندا

- كوت ديفوار 2 × 0 غانا

- الكاميرون 3 × 1 جزر القمر

- موريتانيا 3 × 1 إفريقيا الوسطى

- ليبيا 2 × 2 بوتسوانا

خليجي 27

- الإمارات 4 × 0 اليمن

- قطر 2 × 0 البحرين

وتواصلت بذلك التطورات على الساحة الرياضية المصرية والعالمية، وسط ترقب لمباراة منتخب مصر المقبلة أمام أنجولا، إلى جانب استمرار التحركات داخل الأهلي والزمالك على مستوى الملفات الفنية والإدارية.