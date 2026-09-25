شرطة نيويورك: اعتقال 100 شخص في مانهاتن خلال احتجاجات ضد نتنياهو

اعتقلت شرطة نيويورك أكثر من 100 شخص في مانهاتن، خلال احتجاجات نظمها متظاهرون رفضا لوصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في اجتماعاتها.

وجاءت الاعتقالات على خلفية تجمعات واحتجاجات شهدتها المنطقة المحيطة بمقر الأمم المتحدة، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية والحرب في قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في مانهاتن بالتزامن مع وصول نتنياهو، شملت إغلاق عدد من الطرق وانتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة، وسط دعوات من منظمات حقوقية ومدنية إلى ضمان حق التظاهر السلمي.

وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية والأوضاع الإنسانية في القطاع.