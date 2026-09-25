ميلوني تترك الأمم المتحدة لأسبوع الموضة.. غيابها عن نيويورك يثير عاصفة سياسية في إيطاليا

أثار غياب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع مشاركتها في افتتاح أسبوع الموضة بمدينة ميلانو، جدلا سياسياً واسعا داخل إيطاليا.

وكانت ميلوني، قد أعلنت مسبقًا عدم مشاركتها شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة، على أن يمثل إيطاليا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وانتقد رئيس كتلة حركة «خمس نجوم» في مجلس النواب، ريكاردو ريتشاردي، قرار ميلوني، معتبرًا أن الأزمات الدولية، ولا سيما التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وملفات الطاقة، كانت تستدعي حضورها في نيويورك، بينما اختارت المشاركة في فعاليات أسبوع الموضة بميلانو.

كما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي ميلوني، وقال إنها فضّلت البقاء في إيطاليا من أجل حملتها الانتخابية، معتبرًا أن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مسؤولية سياسية وليست خيارا شخصيا.

وفي المقابل، دافعت ميلوني عن مشاركتها في افتتاح أسبوع الموضة، مؤكدة أن حضورها يأتي دعما لقطاع الأزياء الإيطالي، الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الإيطالي وحضوره عالميا.

وكانت صحيفة «لا ريبوبليكا» قد أشارت إلى تكهنات بشأن دوافع غياب ميلوني عن الجمعية العامة، من بينها ما وصفته بتوتر في علاقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما أكدت مصادر حكومية إيطالية أن قرار عدم السفر إلى نيويورك اتُّخذ مسبقا، وأن تاياني يمثل إيطاليا في الاجتماعات.