روسيا وإيران: الحل الدبلوماسي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أن التسوية الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لإنهاء التوترات في الشرق الأوسط المرتبطة بالصراع حول إيران، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب اللقاء، إن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز على التطورات المرتبطة بإيران، مشيرة إلى أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، فيما تؤكد موسكو وطهران أهمية المسار السياسي والدبلوماسي في التعامل مع الأزمة.

وترتبط روسيا وإيران بشراكة استراتيجية وُقعت في عام 2025، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، دون أن تتضمن التزاما بالدفاع المشترك.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أشاد في وقت سابق بموقف موسكو من الصراع، وقال إن طهران وموسكو قادرتان على مواجهة ما وصفه بـ«الأحادية» الأمريكية، فيما قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران يعود إلى الولايات المتحدة.