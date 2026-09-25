خبير: إيران تلعب بورقة اضطراب الأسواق العالمية والضغط على أمريكا اقتصاديا

قال الدكتور عمر البستنجي، خبير العلاقات الدولية من عمّان، إن التهديدات الإيرانية بامتداد الصراع إلى المحيط الهندي تحمل قدرًا من المبالغة، وتمثل إضافة للضغط على الجانب الأمريكي، خاصة أن المحيط الهندي يُعد منطقة نفوذ للصين والهند ودول ذات وزن في قارة آسيا وعلى مستوى العالم.

وأضاف أنه لا يعتقد أن إيران قادرة على تعطيل الحركة في المحيط الهندي، وإن كانت قد تتجه إلى عرقلة بعض السفن الأمريكية قبالة باب المندب أو مضيق هرمز.

وتابع في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إيران لا تستطيع فرض سيطرة على المحيط الهندي، ولن تقبل دول مثل الصين والهند ودول آسيا الكبرى بأن تذهب طهران إلى هذا المستوى من التصعيد في مسألة إغلاق المنافذ البحرية الرئيسية.

وذكر، أن التهديدات الإيرانية تأتي في إطار الضغط التفاوضي، خاصة أن الجانب الإيراني يدرك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حاجة إلى إنهاء هذا الملف في ظل التطورات الاقتصادية والداخلية في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إيران تلعب على وتيرة توتير الأسواق من خلال التصريحات، وتتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعه ترامب من خلال التلاعب في الأسواق عبر التصريحات هنا وهناك.

وواصل، أن الجانب الإيراني بدأ يحارب ترامب بالسياسة ذاتها، وهي التصريحات، حتى وإن بدت فيها الكثير من المبالغة، مؤكدًا أنه على أرض الواقع لا يعتقد أن إيران قادرة على تعطيل حركة الملاحة في المحيط الهندي.

