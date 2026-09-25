بسبب تكريم بعض الأسماء.. سمير الوافي ينتقد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

انتقد الإعلامي التونسي سمير الوافي إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة والعشرين، معربًا عن استيائه من بعض الاختيارات الفنية والتنظيمية للمهرجان.



وأشار الوافي إلى ما وصفه بإقصاء فنانة تونسية من المشاركة في حفل الافتتاح إلى جانب الفنانة العراقية رحمة رياض، متسائلًا عن أسباب عدم إسناد هذه الفرصة لفنانة تونسية ضمن فعاليات المهرجان.



كما وجّه انتقادات إلى قرار تكريم الفنانة وفاء عامر، إلى جانب مشاركة الفنان اللبناني ناصيف زيتون، التي أشار إلى تكرارها ضمن فعاليات المهرجان، معتبرًا أن هذه الاختيارات تطرح تساؤلات حول معايير اختيار المكرّمين والفنانين المشاركين.



وأثارت تصريحات سمير الوافي تفاعلًا، خاصة أنها تناولت عددًا من القرارات المتعلقة بالجانب الفني للمهرجان.