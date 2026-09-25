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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: حصر 126 ألف طلب تقنين وتنفيذ 104 مشروعات نزع ملكية للمحاور والقومية

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندسة هويدا النوبي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أعمال وأنشطة هيئة المساحة الجارية حالياً.

وقد استعرض التقرير دور هيئة المساحة في مجال الرفع المساحي لطلبات التقنين طبقاً للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، حيث تم عمل الرفع المساحي لأكثر من ١٢٦ ألف طلب، كما تم نهو اعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بمحافظات (اسوان والاقصر وبنى سويف) بإجمالي تواجدت تقدر بأكثر من ١٥ ألف تواجد، وجارى التجهيز للبدء في اعمال الرفع لعدد خمس محافظات أخرى (المنوفية، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة) .

وقد تم خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٥ وحتى يونيو ٢٠٢٦ تنفيذ عدد (١٠٤) مشروع نزع ملكية لمشروعات الطرق مثل (القطار الكهربائي السريع - توسيع الطريق الدائري والاتوبيس الترددي حول القاهرة الكبرى - المونوريل - خط سكة حديد الفردان بئر العبد العريش طابا - خط سكة حديد الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس - ازدواج سكة حديد دمياط المنصورة - توسعة ميناء سفاجا - توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية - الطريق الدولي الساحلي - محور شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى ميت غمر - العديد من المحاور المرورية بالقاهرة و الجيزة)، وإعداد (٢٤٦) تقرير استشاري بمعرفة الإدارة العامة للتثمين.

وجارى تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، حيث تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لعدد ٧٥ كفر ونجع وعزبة، وتم تحديث عدد (٥٦٣١) خريطة بمعرفة الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، وإنشاء أو تحديث عدد (٣٦٥٠) خريطة بمعرفة الإدارة العامة للخرائط الطبوغرافية، والانتهاء من رصد أكثر من ٢٤ ألف من النقط والثوابت وأعمال الميزانية بمعرفة الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب.

كما أبرمت هيئة المساحة العديد من بروتوكولات التعاون مع معظم محافظات الجمهورية لحصر املاك الدولة بالمحافظات، وتوقيع بروتوكولات لحصر أملاك مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وكذلك مع هيئة الأوقاف لحصر أملاك الأوقاف وتنفيذ أعمال الرفع المساحي للتعديات على أراضي الأوقاف وكذلك تطبيق الحجج الخيرية، وكذلك بروتوكول الرفع المساحي لأراضي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجاري التنسيق لإبرام بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للآثار للحصر والرفع المساحي وانتاج خرائط رقمية لأراضي الجهتين، وجاري إعداد بروتوكول للحصر والرفع المساحي مع هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وفى إطار أداء هيئة المساحة لدورها المجتمعي في تنمية مهارات شباب الخريجين، فقد تم توقيع برتوكولات تعاون مع جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان - المنصورة الأهلية- الدلتا - دمنهور) في مجال التدريب وتبادل الخبرات أو التدريب الصيفي المجاني للطلاب.

وفى ضوء مشاركة هيئة المساحة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها العديد من الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، فقد أكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، حيث وجه سيادته لهيئة المساحة بمواصلة تنفيذ أعمال رقمنة ما تقدمه الهيئة من منتجات وخدمات لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتي سيتم إدخالها على المنظومات الرقمية للهيئة، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الهندسية والفنية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

وزير الري وزارة الري اخبار وزارة الري

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