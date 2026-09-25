محمد سليمان ينتقد تدخل الجمهور في أزمة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

انتقد الفنان محمد سليمان حالة الجدل الواسعة التي صاحبت تصريحات الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت حدود إبداء الرأي.

وكتب محمد سليمان عبر فيسبوك: “بصراحة يا جماعة تعليقات الناس على الفيس بوك بخصوص تصريحات النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبدالعزيز أصبحت أوڤر جدًا وفيها استباحة وإقحام وقلة ذوق وقلة أدب من الناس في مواضيع لا تخصهم من قريب أو بعيد”.

وأضاف: “مين اللي أعطى الناس هذا الحق في الخوض في حياة الفنانين وخصوصياتهم؟ فقط لأنهم نجوم مشهورين؟”.

وتابع: “وكم من المشاكل والأحداث المؤسفة والمؤلمة التي تحدث بين الأزواج في مجتمعنا؟ هل هذا يعطينا الحق في التدخل السافر والشماتة وإبداء الرأي بطريقة فجة وفيها ما فيها من الحقد وقلة الأدب في التعامل مع مشاكل الناس في حياتهم الزوجية أو حتى حياتهم اليومية؟”.

واستطرد: “ماذا حدث لهذا المجتمع الغريب عن ثقافتنا وأخلاقنا وديننا سواء مسلم أو مسيحي؟ إيه اللي عمل فينا كده؟ السوشيال ميديا والموبايل؟”.