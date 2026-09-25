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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناقدة عن تصريحات العوضي: تشبيه المرأة والفنانات بالسيارة كان متداولا في فترات سابقة

احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

تحدثت الناقدة حنان شومان، عن حالة الجدل التي أثارتها تصريحات الفنان أحمد العوضي الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتشبيهه المرأة بالسيارة، موضحة رؤيتها بشأن مدى إمكانية انعكاس هذه التصريحات على نجوميته وعلاقته بجمهوره.

وكتبت حنان شومان عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»: «في موضوع أحمد العوضي وتعليقي عليه، وهل ممكن أن تؤثر تصريحات الفنان في الأمور الحياتية على نجوميته وحب الجمهور له، بالنسبة للعوضي وتصريحاته وتشبيه المرأة بالسيارة، لا أظن على الإطلاق أن يحدث أي تأثير سلبي من جمهوره عليه»


وأوضحت أن هناك اختلافًا في نظرة الجمهور لمثل هذه التصريحات، مشيرة إلى أن بعض الفئات قد تتقبل تشبيه المرأة بالسيارة، واستشهدت بما كان متداولًا في فترات سابقة من إطلاق أسماء بعض الفنانات على موديلات سيارات، مضيفة أن من يرفضون هذا النوع من التصريحات ليسوا بالضرورة من جمهور العوضي الأساسي.

واكملت شومان للحديث عن الجدل الذي تثيره بعض البرامج والبودكاست، معتبرة أن جزءًا من المحتوى المقدم يركز بشكل أساسي على تحقيق المشاهدات وصناعة الترند، دون الدخول في نقاشات حقيقية وجادة حول الموضوعات المطروحة.

وأضافت، أن بعض البرامج الفنية تعتمد على طبيعة العلاقة بين المقدم والضيف والموضوع المثار لتحقيق الانتشار، مؤكدة أن تحول موضوع ما إلى «ترند» لا يعني بالضرورة أنه يحمل قيمة حقيقية أو يستحق كل هذا الجدل.


العوضي يوضح حقيقة تشبيه السيارات

وأوضح أحمد العوضي أن حديثه عن السيارات جاء في إطار تشبيه لمراحل الحياة، وليس للحديث عن العلاقات العاطفية أو الأشخاص الذين مروا في حياته.

وأشار إلى أن التأويلات التي صاحبت تصريحاته فتحت بابًا واسعًا للجدل، مؤكدًا أن ما قاله لم يكن يحمل أي إسقاط على شخص بعينه.

رسالة خاصة إلى ياسمين عبدالعزيز

وحرص العوضي على التأكيد على احترامه وتقديره لياسمين عبدالعزيز، واصفًا إياها بـ«نجمة العالم العربي الأولى».

كما قدم لها اعتذاره إذا تسببت تصريحاته في أي إساءة فُهمت بشكل غير مقصود، مؤكدًا أنه يحمل ذكريات طيبة لكل من دخل حياته.

ووجه العوضي رسالة خاصة إلى ياسمين، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق، ومشددًا على تقديره لها رغم ما أثارته تصريحاته من جدل.
 

الناقدة حنان شومان تصريحات الفنان أحمد العوضي بتشبيهه المرأة بالسيارة ياسمين عبدالعزيز رسالة خاصة إلى ياسمين

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