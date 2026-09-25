ذكري وفاة نجاح الموجي.. فنان أضحك الملايين ورحل بعد آخر عرض مسرحي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1998، حيث كان يُعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في مصر.

وُلد نجاح الموجي في 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. أنجبت والدته 11 شقيقًا، لم يتبقَّ منهم سوى ثلاثة فقط.

التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، حيث حصل على درجة البكالوريوس، ثم حاول الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكثر من مرة، لكنه لم يوفَّق في اجتياز اختبارات القبول.

كان اسمه الحقيقي عبد المعطي، لكنه اختار لنفسه اسم «نجاح» تيمنًا بشقيقه الأكبر، الذي كان يكبره بعشر سنوات، وكان الأقرب إليه، وقد تقاعد من عمله، فقرر أن يحمل اسمه الفني تخليدًا لذكراه.

ورغم شغفه بالفن، لم يتخلَّ نجاح الموجي عن عمله الحكومي، وظل يشغل مناصب رسمية حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة الثقافة.

بدأ نجاح الموجي مشواره الفني مع فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» في أواخر الستينيات، حين أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أول أدواره في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» عام 1969، لتكون تلك البداية لانطلاقة فنية كبيرة.

شارك لاحقًا في العديد من المسرحيات على مسرح الدولة والقطاع الخاص، ومن أبرزها: «المتزوجون»، و«خد الفلوس واجري»، و«رقص الديوك»، و«مولد سيدي المرعب».

تفاصيل وفاته:

توفي الفنان القدير والكوميدي نجاح الموجي إثر أزمة قلبية مفاجئة، فجر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 1998 بالقاهرة، وذلك بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يؤدي دوره في مسرحية «سيدي المرعب».

خلافه مع أنغام:

دخل الفنان نجاح الموجي في نزاع قضائي مع الفنانة أنغام، بعدما سخر منها في إحدى مسرحياته، فقامت أنغام برفع دعوى قضائية ضده. وقام الموجي بعمل استشكال على الحكم الابتدائي، لتنتهي القضية ويُسدل الستار عليها.



