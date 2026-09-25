رصد إصابة محدودة بدودة الحشد الأفريقية في زراعات البياضية بالأقصر.. وتحرك عاجل لمكافحتها

كشفت جولة ميدانية لإدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر، عن وجود إصابة محدودة بحشرة دودة الحشد الأفريقية في عدد من الزراعات بناحية الحبيل بمركز البياضية، حيث بدأت الجهات الزراعية المختصة على الفور إجراءات المتابعة والمكافحة للسيطرة على الإصابة والحد من انتشارها.

وجاءت الجولة ضمن أعمال المتابعة الدورية للحالة الزراعية بالمحافظة، وبهدف رصد أي إصابات أو آفات تظهر على المحاصيل والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يحافظ على الإنتاج الزراعي ويحمي المحاصيل الاستراتيجية.

وشملت الجولة، التي قادها المهندس عبد العظيم، مدير إدارة المكافحة، برفقة المهندس أحمد حسن من إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس أيمن أبو الحجاج محمد، رئيس الوحدة الزراعية بالحبيل، المرور على عدد من الحقول وفحص الزراعات القائمة بالمنطقة.

وركزت أعمال المعاينة على محاصيل قصب السكر والذرة الشامية، إلى جانب إجراء فحص لأشجار النخيل، للوقوف على حالتها الصحية ورصد أي إصابات محتملة تستدعي التدخل.

وخلال الفحص، تم رصد إصابة بسيطة بدودة الحشد الأفريقية في أحواض العبابدة 17 والحاجر 13، حيث أكدت أعمال المعاينة أن الإصابة ما زالت في نطاق محدود، الأمر الذي استدعى التحرك المبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها.

ووجهت إدارة المكافحة بسرعة تنفيذ الإجراءات الإرشادية والعلاجية المناسبة، مع توعية المزارعين بطرق التعامل الآمن مع الآفة وأساليب المكافحة الفعالة، ومواصلة أعمال الفحص والمتابعة للزراعات للتأكد من عدم انتشار الإصابة إلى مناطق أخرى.

وتأتي أعمال المتابعة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات.

وتتم المتابعة برعاية المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس محمد عراقي، مدير الإدارة الزراعية بالبياضية، في إطار خطة تستهدف سرعة اكتشاف الآفات الزراعية والتعامل معها قبل اتساع نطاقها، والحفاظ على المحاصيل ودعم الإنتاج الزراعي بالمحافظة.