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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قمة ACI في أبوجا.. «القابضة للمطارات»: شركات الطيران والمطارات شركاء في منظومة واحدة

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

شارك المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في جلسة القادة والرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية (CEO Leadership Panel)، التي أقيمت تحت عنوان «قيادة المطارات الإفريقية في عصر التحديات والفرص»، خلال فعاليات اجتماع مجلس المطارات الدولي ACI Africa في أبوجا 

وشهدت الجلسة مناقشة بيئة العمل المتسارعة التي تواجه قيادات القطاع في القارة السمراء، وسط الضغوط المالية والتحولات الجيوبوليتيكية، وسبل الارتقاء بالمرونة التشغيلية والتنافسية للمطارات الإفريقية.

علاقة تكاملية لا تنافسية

أكد المهندس أيمن فوزي عرب، خلال كلمته بالقمة، على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المطارات وشركات الطيران لتتحول من أطراف متقابلة إلى شراكة تكاملية قائمة على الجلوس على جانب واحد من طاولة التخطيط والاستثمار.

وقال عرب: «المطارات من دون شركات طيران مجرد مساحات خالية، وشركات الطيران من دون مطارات ليس لديها وجهات للهبوط»، مشيراً إلى أن نجاح الناقلات الجوية يستند بشكل أساسي إلى دعم المطارات وتوفير العوامل الاقتصادية المواتية لها.

تحديات التشغيل والجدوى الاقتصادية

وشدد رئيس القابضة للمطارات على أن الفهم الدقيق لحركة الطلب والحد من «الاحتكاك التشغيلي» يمثلان العصب الخفي لنجاح المنظومة الجوية، لافتاً إلى أن استدامة الربط الجوي أكثر أهمية للتنمية الاقتصادية من مجرد فتح مسارات جوية جديدة.

وأضاف أن المنافسة المحمومة بين الشركات على الفتحات الزمنية (Slots) تتطلب تنسيقاً جماعياً يضمن أقصى استغلال للطاقات الاستيعابية بالمطارات.

رسائل لتطوير الطيران الإفريقي

وفي رسالة موجهة لقيادات المطارات في إفريقيا، أوضح عرب أن نجاح الخطوط الجوية لا يرتبط بالرغبات بقدر ارتباطه بتحقق الجدوى الاقتصادية، مؤكداً أن إفريقيا لا تفتقر إلى الطموح، وإنما يكمن التحدي الأكبر في القدرة على «التنفيذ».

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن تطوير الربط الجوي يصنعه القرار والسياسات بقدر ما تصنعه البنية التحتية، وأن قصة النمو المقبلة لقطاع الطيران قد تتشكل حول المدرج وليس فقط عليه، مما يفرض حماية الاستراتيجيات طويلة الأجل من ضغوط الحلول المؤقتة.

أيمن عرب القابضة للمطارات وزارة الطيران ACI Africa

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