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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ماشية
ماشية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي الجرعات التي تم التحصين بها منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 6,840,857 جرعة تحصينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الوقاية من الأمراض الوبائية، وتوسيع نطاق التغطية التحصينية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على إنتاجيتها ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم إعطاؤه حتى الآن بلغ 6,840,857 جرعة تحصينية؛ شملت تحصين 4,071,199 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، 2,769,658 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

وأكد الأقنص أن الفرق البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بجميع المحافظات وفقًا للخطة الموضوعة، بالتوازي مع أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي والترصد الوبائي، إلى جانب تكثيف حملات الإرشاد والتوعية للمربين، بما يعزز من كفاءة منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة وكافة أوجه الدعم الفني للفرق البيطرية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الحملة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والحيوانات المستهدفة، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية بمختلف المحافظات، مع المتابعة المستمرة للموقف الوبائي، داعية المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية والالتزام ببرامج التحصين الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه من خلال أقرب وحدة بيطرية أو عبر الخط الساخن 19561، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للجهود الوطنية في مكافحة الأمراض الوبائية.

الزراعة الحمى القلاعية الوادي المتصدع الحملة القومية وزارة الزراعة

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