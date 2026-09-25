زيلينسكي: مصر وتركيا والهند يشاركون في محادثات لفك الحصار عن البحر الأسود

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن مشاركة مصر والهند وتركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط في محادثات بشأن رفع الحصار عن الملاحة في البحر الأسود.



وقال زيلينسكي في إفادة صحفية عبر واتساب "مصر والهند وتركيا وممثلون عن الشرق الأوسط، لقد أجريت محادثات منفصلة مع قيادات هذه الدول، كما تواصلت وزارة الخارجية لدينا مع نظرائها في تلك الدول".

وأضاف زيلينسكي أنه إلى جانب هذه الدول المذكورة، كانت هناك أيضاً مقترحات من دول أخرى لفك الحصار عن البحر الأسود."

وأوضح قائلا :"هذا طلبٌ تقدمت به هذه الدول إلينا، وهو أيضاً طلبنا لفتح البحر الأسود.. كانت هناك مقترحات من هذه الدول، وقلنا: "لنتفق على وقف إطلاق نار متبادل في البحر الأسود " حتى يتسنى إيصال المنتجات الزراعية دون عوائق إلى الدول المعنية، وكذلك إلى دول أخرى".

بحسب زيلينسكي، استفادت أوكرانيا من مقترحات هذه الدول، وقد اقترح بعضها نهجها الخاص لكيفية إنجاز الأمور.

وأضاف رئيس أوكرانيا: "إننا ننتظر حالياً رداً من هذه الدول، التي كان من المفترض أن تتصل بالجانب الروسي بعدنا أو في نفس الوقت، وحتى الآن، لم نتلق أي رد".



تصاعد استهداف السفن التجارية في البحر الأسود



يشهد البحر الأسود تصاعداً خطيراً في استهداف السفن التجارية والموانئ، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة وتكدس مئات السفن في بحر مرمرة.

وأدت الهجمات المستمرة لروسيا وأوكرانيا منذ نحو شهرين، على السفن التجارية والموانئ التابعة لكل منهما في البحر الأسود وبحر آزوف إلى تقليص صادرات الحبوب من البلدين، مما رفع العقود المستقبلية للقمح إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وهدد إمدادات الغذاء العالمية.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، كما تنتجان كميات كبيرة من الشعير، والذرة، وزيت دوار الشمس.

وتعد تلك الاضطرابات هي الأعنف منذ بداية حرب أوكرانيا في 2022، حينما تسببت الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا فعلياً في تعليق عمليات تحميل الشحنات في الموانئ الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية.