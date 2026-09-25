من داخل المستشفى.. رمضان صبحي يساند شادي محمد في وفاة طليقته

حرص رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على مساندة شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، بعد وفاة زوجته السابقة سارة جمال الدين.

وتواجد رمضان صبحي داخل أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة الجديدة، لمؤازرة شادي محمد والوقوف بجانبه في ظل حالة الحزن التي يعيشها بعد وفاة طليقته ووالدة أبنائه.

شادي محمد يعلن وفاة طليقته

وكان شادي محمد قد أعلن وفاة زوجته السابقة سارة جمال الدين، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

وكتب شادي محمد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أم أولادي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة».

كما أعلن أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.

تحقيقات في ملابسات الوفاة

وتباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات وفاة سارة جمال الدين، بعد بلاغ من أسرتها يتضمن اتهام أحد المستشفيات بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، فيما لم تحسم التحقيقات حتى الآن المسؤولية عن الواقعة.