موعد مباراة منتخب الشباب وليبيا في تصفيات أمم افريقيا

حقق منتخب مصر للشباب الفوز امام ليبيا بهدفين نظيفين في مباراته الاولى بتصفيات المؤهله لكأس امم افريقيا ليحتل صدارة الترتيب خاصة عقب تعادل تونس والجزائر بهدف لكل فريق.

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره منتخب تونس يوم 30 سبتمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة على ستاد هيئة قناة السويس

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقامة في غانا 4 منتخبات بجانب منتخب مصر وهم الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، على أن يغيب كل منتخب عن المشاركة في إحدى الجولات، وبذلك يغيب منتخب مصر للشباب عن منافسات الجولة الثانية.